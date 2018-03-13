على الطريقه البعلبكية.. ملحم زين يهنئ كاظم الساهر بخطوبته (فيديو)

بعد الضجة التي أثيرت حول خطوبة النجم العراقي كاظم الساهر المفاجئة، حرص النجم ملحم زين على تقديم التهنئة له بطريقته الخاصة.

وإنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”الريس” وهو يوجه كلامه لـ”القيصر” وقال له: “بدي اقول لقيصرنا الحبيب ابو وسام الف الف مبروك. ان شاء الله بالرفاه والسعادة وان شاء الله تعيش حياة مستقرة بعد كل هذا المجهود والتعب الذي بذلته من أجل الجمهور والفن”.

ومن بعدها قدّم زين مقطعاً من إحدى الأغنيات التراثية لزف العريس على الطريقة البعلبكية حيث قال: “بدي أهديك نشيد العريس على الطريقة البعلبكية” وقام بغنائها بصوته المميّز.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل، وأثنى الجميع على روح زين الصادقة وأسلوبه في التعبير عن فرحته من ارتباط “القيصر”.

المصدر: لها