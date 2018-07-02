على الرغم من التعقيدات.. مراقبون يتوقعون ولادة قريبة للحكومة

على وقع التطورات التي تشهدها المنطقة، يتطلع اللبنانيون الى مسار تشكيل الحكومة التي يرى مراقبون انها وبالرغم من التعقيدات الموجودة الاّ ان ولادتها قد تكون قريبة جدا.

برغم اللقاءات الكثيرة التي تشهدها الساحة السياسية على خط تشكيل حكومة جديدة، لم يتصاعد الدخان الابيض بعد، وما توافر من معلومات يوحي بأن المرحلة ما زالت مرحلة تفكيك بعض العقد: التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي.

في الداخل اوضاع اقتصادية ضاغطة والتزامات ينتظرها العالم، وفي الخارج منطقة تكثر فيها الازمات ما يحتم على لبنان سلوك طريق التشكيل سريعاً للحفاظ على ما حققته حكومة تصريف الاعمال من مكتسبات.

تقرير: شربل عبود