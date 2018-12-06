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علوش يوضح كلامه حيال علم الرئيس عون بعملية الجاهلية
علوش يوضح كلامه حيال علم الرئيس عون بعملية الجاهلية
فى:
6 ديسمبر 2018, 15:18
فى:
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أوضح عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش كلامه عن رئيس الجمهورية وعملية الجاهلية.
وأكد في بيان “بأنه لا يملك اي معلومة بخصوص معرفة رئيس الجمهورية بالعملية التي قامت بها القوى الأمنية في الجاهلية”، لافتا الى انه “استند في كلامه الى اجتهاد شخصي وتحليل منطقي بأن أي عملية ذات طابع دقيق يفترض أن تكون بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
كما أكد ان القضية هي قضية دولة بكل مكوناتها ضد الخارجين عن القانون ولا يمكن للدولة ان تقف موقف الحياد عندما تقوم القوى الأمنية بواجباتها.
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