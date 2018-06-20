علوش ينفي ما نشرته “الأخبار”: قرار توزيري يعود للحريري

نفى عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” مصطفى علوش الخبر الذي نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاربعاء تحت عنوان:”ترشيح سيدتين في المستقبل للوزارة”، وجاء فيه أنّ النائب الأسبق مصطفى علوش “يجزم أن الحقيبة الوزارية الشمالية ستكون من نصيبه”.

وأكد علوش، في بيان، أنّه “غير معني بما ورد في هذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد، كما لم يصدر عنه اي موقف في هذا الخصوص، وهو الحريص دائماً على الالتزام بالعمل التنظيمي والحزبي داخل تيار المستقبل”، مشيراً الى أنّ كل ما يمكن جزمه في هذا المجال، أن القرار النهائي في خصوص “توزيره أو توزير أي شخصية مستقبلية يعود للرئيس سعد الحريري حصراً”.

وتمنى علوش على كل الوسائل الاعلامية “استقاء أخبارها ومعلوماتها من مصادرها الطبيعية والحقيقية، الا اذا كان الهدف من وراء بث هذه الاشاعات والأخبار الملفقة تحقيق غايات مشبوهة”.