علوش: مطالبة التيار الوطني الحر بعدد كبير من الوزارات هو من يعرقل تأليف الحكومة

اعتبر النائب السابق مصطفى علوش أن “التفاؤل الذي يترافق مع عملية مسار تأليف الحكومة كان مبالغاً وجزء من التقليد الذي يحصل في تأليف الحكومات ومبالغ فيه”، مشيراً إلى “اننا ما زلنا ما قبل الخطة الأولى و هي مسألة الحصص”.
وفي حديث إذاعي، لفت علوش إلى ان “ما يعرقل عملية تأليف الحكومة هو المطالبة بحصص والمطالبة بحصص أكبر من المنطق”، معتبراً أن “مطالبة “التيار الوطني الحر” بعدد كبير من الوزارات هو من يعرقل تأليف الحكومة”، مشيراً إلى انه “لا مؤشر حلحلة حتى الآن ولكن في حال حصولها يمكن تأليف الحكومة في مدة 24 ساعة”.
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