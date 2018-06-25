علوش: مطالبة التيار الوطني الحر بعدد كبير من الوزارات هو من يعرقل تأليف الحكومة

اعتبر النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن “التفاؤل الذي يترافق مع عملية مسار تأليف ​الحكومة​ كان مبالغاً وجزء من التقليد الذي يحصل في تأليف الحكومات ومبالغ فيه”، مشيراً إلى “اننا ما زلنا ما قبل الخطة الأولى و هي مسألة الحصص”.

وفي حديث إذاعي، لفت علوش إلى ان “ما يعرقل عملية تأليف الحكومة هو المطالبة بحصص والمطالبة بحصص أكبر من المنطق”، معتبراً أن “مطالبة “​التيار الوطني الحر​” بعدد كبير من الوزارات هو من يعرقل تأليف الحكومة”، مشيراً إلى انه “لا مؤشر حلحلة حتى الآن ولكن في حال حصولها يمكن تأليف الحكومة في مدة 24 ساعة”.