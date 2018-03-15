تفجّر العلاقة بين ريفي والضاهر في عكار

بات من المؤكد أن الفراق قد وقع بين النائب خالد الضاهر والوزير السابق أشرف ريفي في دائرة عكار.

ووفق ما أكد الطرفان فإن كل فإنهما سيتواجهان بلائحتين متنافستين.

وفي هذا الاطار دائرة حرب افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والواتس آب، أبرزها بيان نسب إلى النائب الضاهر يتحدث فيها تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمعه بريفي.

وبحسب البيان الموزع، قال الضاهر: بدأت الجلسة بسؤال الضاهر عن سفر ريفي الى اميركا، فقال ريفي انها سفرة ممتازة وانه التقى بضباط ومسؤولين اميركيين. بعدها سأل الضاهر عن الوضع السعودي بما خص ريفي، فكان جواب ريفي بالهجوم على السعوديين بعبارات نابية نتحفظ عن ذكرها..

هنا ردّ الضاهر منتفضا على هذا الكلام وقال: “اذا لم تدعمك السعودية ماليا لا داعي لهذا الكلام وما قلته مرفوض”.

فتراجع ريفي ودخل في الموضوع الانتخابي. وقال للضاهر: ان هدفي اسقاط سعد الحريري ولو على حساب اسقاط خالد الضاهر في عكار وانجاح قوى 8 آذار، سقوط الحريري واجب”.

هنا وقف الضاهر وقال لريفي: “لا يمكن لأحد ان يدخل عكار بطريقة غير مباشرة وان يساهم في انجاح قوى 8 آذار على حساب الحريري او الضاهر وهذا الكلام مرفوض ولا يوجد اي حقد بيني وبين الحريري او المستقبل، عذرا معالي الوزير يبدو ان في داخلك حقدا دفينا.

وهنا همّ الضاهر بالخروج فطلب منه ريفي الجلوس، فرفض الضاهر وخرج فقال له ريفي: “امنحني 48 ساعة”، فأجاب الضاهر: “لا 48 ولا نصف ساعة”، فتبعه ريفي الى الباب وقال له: “24 ساعة”، فرفض الضاهر وغادر.

وأكد الضاهر ان هنالك شهودا على ما حصل ولا مشكلة لديهم بكشف الامر اعلاميا ومواجهة ريفي عبر مناظرة.

وردا على ما نشر على المواقع الافتراضية أوضح الضاهر في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن البيان المنشور غير صحيح، وانه تم الاتفاق مع الوزير ريفي على فك التحالف على أن يشكل كل فريق لائحته في عكار، وأن كل ما تم تداوله في الجلسة بقي في إطاره دون التطرق اليه.