علم الدين: ما أحوجنا الى تطبيق تعاليم ديننا الحنيف للتكاتف ووحدة الصف

برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلاً بالنائب عثمان علم الدين، أقامت منسقية المنية قي تيار المستقبل مولداً بمناسبة عودة حجاج بيت الله الحرام، في قاعة منتزه المنية، بحضور النائب عثمان علم الدين ممثلاً الرئيس سعد الحريري، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل معتز زريقة، منسق عام التيار في المنية خليل الغزاوي، رئيس بلدية المنية ظافر زريقة، رؤوساء بلديات ومخاتير، وعدد من المشايخ والفعاليات الثقافية والتربوية والاجتماعية وذوي الحجاج.

استهل الاحتفال بتلاوة عطرة للقرآن الكريم مع المنشد رضوان عوده وكلمة ترحيب من الدكتور عمر عثمان، ثم كانت كلمة الحجاج الذي ألقاها فضيلة الشيخ فايز سيف وقال: “نحن اليوم أحوج ما نكون لأن نزرع في هذا الوطن أخلاقنا الجميلة، ومحبتنا لكل الناس، فما نتمناه في هذه الأيام أن ننطلق لنتلاقى ونتوادد ونتصافى كما أرادنا النبي أن نكون”، وتوجه بالشكر للرئيس الحريري وللمملكة العربية السعودية ممثلة بسفير المملكة في لبنان وليد البخاري لتأمينهم التأشيرات واهتمامهم الكبير بالحجاج.

ثم كانت كلمة النائب علم الدين، وقال: “هنيئاً لكم تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام ،هذا الركن الذي يجعل من المسلم مولودا جديدا، وهذا أمر مهم جداً لنجدد عهدنا ووعدنا مع الله سبحانه ومع المجتمع لنكون قدوة في التعامل والأخلاق والتمسك بحدود الله والسعي لإعطاء الصورة الحقيقة عن ديننا السمح البعيد كل البعد عن التعصب والتطرف”.

وأضاف:” في الحج يتحد المسلمون في مكان واحد من جميع بقاع الأرض تحت شعار واحد لبيك اللهم لبيك، وفي الحج يتساوى المسلمون لا فضل بمسلم على آخر إلا بمعيار التقوى”.

وتابع: “فما أحوجنا في حياتنا اليومية إلى تطبيق تعاليم وقيم ديننا الحنيف للتكاتف ووحدة الصف والموقف بين الجميع وحيث تعم المساواة بين المواطنين كافة أمام القانون والعدالة”، آملاً أن “يتحقق العدل والمساواة ووحدة الصف في وطننا لبنان”.

وختم علم الدين قائلاً: ” أود أن أبلغكم تحيات الرئيس الحريري الذي شرفني بتمثيله في هذا الحفل الكريم ولكل الحجاج حجاً مبرورا وسعياً مشكورا “.

وقد استكمل الاحتفال بوصلات إنشاديه لفرقة الخيرات الإنشادية بقيادة المنشد رضوان عوده.