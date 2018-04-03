علماء يحذرون: لا تتناول هذا الكوكتيل

يستمتع الكثيرون في تجربة خلطات جديدة للكوكتيل، إلا أن بعض المكونات، عند مزجها، يشكل تهديدا جديا للصحة العامة وتحديدا صحة القلب.

حذر علماء التغذية من أن تناول كوكتيل الحليب كامل الدسم مع الكريمة المخفوقة والآيس كريم، الذي يبدو شهيا للغاية، يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية الضارة للجسم.

وأكد العلماء أن هذا كوكتيل (MilkShake) يعادل مفعول وجبات المطاعم من الناحية الغذائية وكمية الدهون الموجودة فيه، ويؤثر سلبيا حتى على الشباب الأصحاء، وخاصة على الجهاز المناعي والأوعية الدموية.