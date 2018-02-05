علامات استفهام عن سبب تبرئة شاكر البرجاوي من جرائم الارهاب

في 2 شباط الجاري، أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بملف الاشتباكات المسلحة التي حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠١٤. وقد حكمت المحكمة على المتهم بالقضية شاكر البرجاوي بالسجن سنة غيابيا، بعدما أدانته بمواد جنحية، معلنة براءته وابطلت التعقبات بحقّه من الجنايات التي أحيل بموجبها في قرار الاتهام الصادر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري مارون زخور بتاريخ٣٠ آب ،٢٠١٤ والذي كان قد اتهمه بجنايات مواد قانون الارهاب وجناية القتل العمد ومحاولة القتل، علماً ان عقوبة هذه الجنايات تصل الى الاعدام.

وفي هذا السياق، أكد منسف قطاع المحامين في تيار المستقبل المحامي عمر الكوش أن “هناك علامات استفهام كبيرة من الناحية القانونية والمحكمة العسكرية كانت متسرعة في موضوع جلسات ملف شاكر البرجاوي وهذا دليل لا يبشر بالخير من الناحية القانونية”.

وتساءل الكوش: “هل هناك مسار قضائي نتجه الى ميشال سماحة آخر؟ هل نتجه الى جريمة كبرى كالتي حصلت في 23 أذار 2014؟”

وحول حقه في ان يترشح من الناحية القانونية، أجاب: “يجب ان يصدر حكم باسقاط حقوقه المدنية”.

وأشار الكوش إلى أننا “كمحامين نتابع صلاحيات المحكمة العسكرية وتعديل صلاحياتها وتقليص صلاحيات النظر بالدعاوى التي ترسل إليها”.

ويبقى السؤال الأساس: علام استندت المحكمة في تبرئة البرجاوي من جرائم الارهاب وصدى صوت القذائف الصاروخية التي أطلقها وجماعته في ٢٣ آذار ٢٠١٤ لايزال حاضراً في الطريق الجديدة وفي كل بيروت؟

تقرير: ربيع شنطف