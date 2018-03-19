عكار تشهد معركة انتخابية..كيف هي التحالفات؟

من المتوقع أن تشهد دائرة عكار معركة إنتخابية، لا سيما و أن بعض القوى سوف تسعى لتأمين الحاصل الانتخابي. وكان “تيار المستقبل” قد سمى ستة مرشحين، فيما يجري التفاوض على المقعد السابع.

وتشكل محافظة عكار، وفق القانون الجديد، دائرة انتخابية منفصلة تتضمن سبعة مقاعد موزعة على الشكل التالي:

3 سنة

2 روم اورثوذكس

1 موارنة

1 علوي

أما عدد الناخبين الاجمالي فهو 276,938، ويتوقع ان يتأرجح الحاصل الانتخابي بين 21280 و25300. ويبقى ذلك طبعا وفقا لعدد المقترعين في السادس من أيار.

ويتوزع الناخبون وفق مذاهبهم كما يلي:

سنة: 186920

علوي: 13765

شيعة: 2911

روم اورثوذكس: 40606

موارنة: 30208

روم كاثوليك: 1710

مختلف مسيحي: 818

وبالنسبة للتحالفات، الاوراق في عكار اختلطت، فتيار “المستقبل” رشح ستة أشخاص من أصل سبعة، ويفاوض على المقعد الاورثوذكسي الثاني وفي حال فشلت المفاوضات مع الاحزاب الاخرى فسيرشح على المقعد السابع.

فيما أعلن كل من التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” مرشحين لهم ويتفاوضون أيضا.

أما الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر وبعد الخلاف بينهما، فقد اعلن كل منهما عن تشكيل لائحة.

ويبقى ان هنالك لائحة لقوى الثامن من آذار برئاسة النائب السابق وجيه البعريني.

هذه الدائرة وككل الدوائر، تقريبا، تشهد معركة انتخابية وكل طرف ضعيف يسعى لتأمين الحاصل.

تقرير: ربيع شنطف