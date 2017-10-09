عقوبات جديدة ضد الاقليم.. والبارزاني: نرفض أي حوار مشروط

في ردّ جديد على الإستفتاء الكردي، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق مضيه في فرض الاجراءات العقابية بحق كردستان، فيما تواصلت الحركة السياسية باتجاه إربيل لنزع فتيل الازمة.

اقرّ مجلس الامن الوطني العراقي إجراءات جديدة ضد كردستان من خلال فرض عقوبات جديدة على أموال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي والذي انقطع بالفعل عن العالم بوقف الرحلات الجوية الدولية والتهديدات التركية والإيرانية بإغلاق الحدود أمام تجارة النفط.

وأوضح المجلس في بيان له أن اللجنة المكلفة بالإشراف المالي تقوم بالتحقيق في عائدات النفط والمسؤولين الأكراد الذين قد يكونوا استولوا عليها مضيفًا: “الفاسدون سيتم استبعادهم والأموال ستتم استعادتها”.

من جهته، أبدى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الاثنين، استعداده لإجراء الحوار مع بغداد “بأجندات مفتوحة ودون شروط”، فيما شدد على ضرورة “منح الوقت الكافي للحوار”.

في حين أعلنت رئاسة اقليم كردستان في بيان صحافي أن البارزاني اجتمع مع السفير الجديد للاتحاد الأوربي في العراق رامون بليكوا”، موضحة أن “الجانبين بحثا اوضاع النازحين والتطورات السياسية في العراق واستفتاء شعب كردستان”.

وأضافت الرئاسة أن “سفير الاتحاد الأوربي أبدى استعداده للوساطة بين بغداد وأربيل في إطار الجهود الدولية”، مشيرة الى أنه “أكد رغبته بمعالجة المشاكل عبر الحوار”.

من جهته، حذر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي من “حرب أهلية” على مدينة كركوك التي يديرها الأكراد إذا فشلت المحادثات بشأن استقلال الإقليم.

وقال في مقابلة مع الأسوشيتد برس، إنه يحث البارزاني، والحكومة المركزية في بغداد والميليشيات المدعومة إيرانيا، على إظهار ضبط النفس، وحل الخلافات حول المدينة الغنية بالنفط.

وأضاف علاوي أن كركوك قد تكون نقطة ساخنة تشعل الصراع في شمالي العراق، مؤكدا رفضه لاستقلال كردستان العراق.