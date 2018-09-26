عقوبات اميركية جديدة على حزب الله

في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق حزب الله، صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون، يفرض عقوبات أقسى على الحزب، الذي يعد الذراع الإيراني في لبنان.

المشروع يستهدف كل من يمول الحزب ويزوده بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.

وبعد تصويت مجلس النواب، يجب أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشيوخ، حيث يسعى صقور الكونغرس لإقراره بالتزامن مع رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، في الخامس من تشرين الثاني المقبل.

القانون بدأ بنسخته القديمة عام ألفين وأربعة عشر، ويعرف في الولايات المتحدة باسم “أتش أي أف بي إيه” الأميركي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية.

ويقول المشروعون الأميركيون إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب.

وجاءت النسخة الثانية من العقوبات التي توصف بـ”القاسية”، بعد أن باتت النسخة الأولى غير كافية في مواجهة تعنت الميليشيات على أجندتها المدعومة من إيران، وما يعني ذلك من تهديد للأمن في المنطقة والعالم، وفق المشرعين الأميركيين.

ويحمل موعد الخامس من تشرين الثاني المقبل، دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأميركية، وبضربة واحدة من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة.