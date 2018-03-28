عقوبات أوروبية جديدة على إيران

قال دبلوماسيون، إن سفراء الاتحاد الأوروبى ناقشوا، الأربعاء، احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعد مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقد يقررون فرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وقال دبلوماسى، فى إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل فى لوكسمبورج يوم 16 أبريل نيسان، “الفكرة هى أن يكون لدينا قرار نهائى بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية فى أبريل أو خلاله”.

ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها “رويترز”، فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا في مسعى لإقناع واشنطن بألا تنسحب من الاتفاق النووى الذى أبرم مع طهران عام 2015.