عقوبات أميركية جديدة ضد شخصيات وشركات روسية.. وموسكو تتوعد بالرد

بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية، توعدت موسكو بالرد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تمر دون رد قوي وحازم، مؤكدة أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع روسيا لتغيير نهجها وأن العقوبات ليس من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي.

من جهتها، اعتبرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن هذه العقوبات “تستهدف الشعب الروسي”.وقالت، الجمعة، إنه “قيل لنا إن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب الروسي، لكنها كذلك” في الواقع، معتبرة أنها تشكل “ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأميركية”.

وأضافت، في بيان: “نرى من خلال هذه العقوبات رغبة الولايات المتحدة في تقسيم المجتمع الروسي، لكنها لن تنجح حيث أن البلاد لطالما التفت حول زعيمها تحت الضغط الخارجي”.

وفي وقت سابق الجمعة، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة “الأوليغارش” و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة. وأفادت الولايات المتحدة أن هذا تحرك اتخذ بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والانخراط في هجمات عبر الإنترنت والتدخل في أوكرانيا وسوريا.

وتشمل العقوبات الاميركية تجميد أصول أفراد من نخبة قطاع الأعمال مثل أوليج ديريباسكا قطب صناعة الألومنيوم المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنائب سليمان كريموف الذي تسيطر أسرته على شركة (بوليوس) أكبر منتج للذهب في روسيا. كما طالت أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي، وأندريه كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي، الذي رد على هذه الخطوة قائلا إن وضع اسمه في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة جاء بسبب سوء فهم من جانب واشنطن لنوايا الحكومة الروسية.