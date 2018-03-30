عقار لمساعدة مرضى النوبات القلبية في الإقلاع عن التدخين

أفادت دراسة كندية حديثة، بأن عقارا يستخدم على نطاق واسع للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، خفض معدلات التدخين لدى المرضى الذين يعانون من النوبات القلبية.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد جامعة أوتاوا للقلب في كندا، ونشروا نتائجها، هذا الأسبوع، في دورية (Canadian Medical Association Journal) العلمية.

وأجرى الباحثون دراستهم لتقييم فاعلية عقار “فارينيكلين” (Varenicline)، الذي يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وعادة ما يتم تناوله لمدة 12 أسبوعا.

ويعمل عقار “فارينيكلين”، عن طريق تحفيز المستقبلات الدماغية التي تسبّب الإدمان على النيكوتين، وبذلك يقلّص الدواء الرغبة في التدخين، ويحدّ من الأعراض الانسحابية التي تصاحب عملية التوقف عن التدخين.

وراقب الفريق، 302 من المرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة، بما في ذلك النوبات القلبية والذبحة الصدرية، الذي يتعرضون بشكل متزايد لخطر الموت بسبب تلك النوبات، ما لم يقلعوا عن التدخين.

وقيّم الباحثون فاعلية عقار “فارينيكلين”، لدى هؤلاء المرضى، الذين عولجوا من متلازمة الشريان التاجي الحادة في مراكز طبية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يتطلعون إلى الاقلاع عن التدخين، حيث كانوا يدخنون حوالي 10 سجائر يوميا.

وأثبتت الدراسة أن مفعول عقار “فارينيكلين” في وقف التدخين لدى المرضى الذين يعانون من النوبات القلبية استمر لمدة عام من تلقى العلاج، مقارنة مع المجموعة التي تلقت دواءً وهميًا.

وقال الدكتور مارك آيزنبرغ، قائد فريق البحث إن “هذه الدراسة تشير إلى أن “فارينيكلين” آمن للاستخدام لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة”.

وأضاف أنه “رغم النتائج لا تزال هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة للإقلاع عن التدخين، لأن حوالي 60 بالمائة من المدخنين الذين تلقوا عقار فارينيكلين، عادوا إلى التدخين بعد عام واحد من تعرضهم لمتلازمة الشريان التاجي الحادة”.

وأشار إلى أن “الدراسة كشفت أنه إذا تم استخدام فارينيكلين، علاجا روتينيا للمدخنين بعد الإصابة بنوبة قلبية، فإنه سيقلل معدلات التدخين بين هؤلاء المرضى”.

وتتمثل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لعقار “فارينيكلين” في: الغثيان والتقيؤ والصداع والإمساك والدوخة وجفاف الفم واضطراب النوم، وفي حالات نادرة، قد يصاب المرء بحالات الاضطراب النفسي مثل الاكتئاب.

المصدر: الأناضول