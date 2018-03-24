عفرين تحت سيطرة الجيش التركي.. وماكرون يطالب بادخال المساعدات

أعلن الجيش التركي فرض سيطرته على كامل منطقة عفرين السورية ومحيطها، بحسب ما اوردته صحيفة “الصباح” التركية نقلا عن مصادر عسكرية.

وقالت الصحيفة انه تم “تطهير قرى فافراتين، وبارجكا، وكاباشين، من الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش”.

وكان الجيش السوري الحر والجيش التركي فرضا أمس طوقا أمنيا وعسكريا على جميع مداخل مدينة عفرين، كما أقاما حواجز مشتركة داخل المدينة لحفظ الأمن فيها.

وفي هذا الإطار، اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب اردوغان عن “قلقه” ازاء الهجوم على عفرين، مشددا على “ضرورة افساح المجال كاملا امام ادخال المساعدات الانسانية”.

وفي وقت سابق، قالت عضو الإدارة الذاتية الكردية في عفرين هيفي مصطفى إن “أكثر من 200 ألف شخص فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء”.

وبدأت القوات التركية عملياتها العسكرية في 20 كانون الثاني المنصرم، وأعلنت الأحد الماضي السيطرة علي مركز مدينة عفرين.