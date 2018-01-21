عفرين تحاول صد الهجوم التركي.. وواشنطن تدعو لـ”ضبط النفس”

في ظل الدعوات المستمرة لضبط النفس في سوريا، أكدت الخارجية الفرنسي أن مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في عفرين الاثنين، عقب التوغل التركي في منطقة عفرين السورية.

ودعت الخارجية الاميركية أنقرة في بيان إلى ضبط النفس في سوريا وإلى إبقاء عمليتها العسكرية محدودة، مؤكدة قلقها الشديد من الوضع في شمال سوريا.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا الغوطة وإدلب وعفرين.

هذا ودعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تركيا إلى وقف عملياتها ضد الكرد في سوريا، واعتبرت أن العملية ستضرّ بجهود مكافحة تنظيم “داعش”.

من جهة ثنية، أعربت الخارجية المصرية عن رفضها للعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات تركية، معتبرة أنها تشكل “انتهاكا جديدا للسيادة السورية”، وتقويضاً لجهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

وجدد بيان التأكيد على “موقف مصر الثابت الرافض للحلول العسكرية”، لما تؤدي إليه من زيادة معاناة الشعب السوري.

ودعا البيان جميع أطياف الشعب السوري إلى الانخراط في “مفاوضات جادة في إطار عملية سياسية تتسم بالشمولية والموضوعية دون إقصاء لأي طرف، مع ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية”.

من جهته، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلسة تهديدات طالت المعارضة في الداخل ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، محذراً مؤيدي المعارضة التركية الموالية للأكراد من الاحتجاج على العملية العسكرية التي تستهدف وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة، قائلا إن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا.

وأكد أن قواته ستسحق المقاتلين الأكراد، متهما بعض حلفاء تركيا بإرسال ألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة محملة بأسلحة لوحدات حماية الشعب، في تعليق موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.

ميدانياً، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ثمانية مدنيين، جراء غارات تركية استهدفت قرية في منطقة عفرين في شمال سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، بروسك حسكة، “ارتكبت الطائرات العسكرية التركية مجزرة بحق مدنيين في قرية جلبرة، حيث استشهد أكثر من ثمانية مواطنين بقصف صاروخي”.

وأعلنت الوحدات أن الاشتباكات في اطراف عفرين أدت الى مقتل 4 جنود أتراك و10 من مسلحي الجيش السوري الحر، الذي أكد بدوره أن 25 ألف عسكري من المعارضة يشاركون في العملية العسكرية التركية في عفرين.

هذا وأعلن خلال النهار عن سقوط 3 قذائف على الريحيانية التركية مصدرها الأراضي السورية.