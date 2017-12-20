عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة

صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي:

“لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يتوقف العمل في الصحف يومي الاحد والاثنين في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من كانون الاول الحالي، فتحتجب الصحف يومي الاثنين 25 والثلاثاء 26 منه وتعاود الصدور صباح الاربعاء في السابع والعشرين من كانون الاول الجاري.

كذلك تتوقف الصحف عن العمل يومي الاحد في 31 من كانون الاول 2017 والاثنين في الاول من كانون الثاني 2018، لتعاود الصدور صباح الاربعاء في 3 كانون الثاني 2018، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك”.