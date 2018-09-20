عطر “خشب الصندل” ينبت الشعر من جديد

قالت دراسة جديدة إن العطر المصنوع من خشب الصندل قد يحفز نمو بصيلات الشعر البشري.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت يوم الثلاثاء في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، أن بصيلات شعر الإنسان يوجد بها مستقبِل جيني لعطر خشب الصندل، مشيرة إلى أن هذا الوسيط الكيميائي يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر.

وقام الباحثون القائمون على الدراسة، والذين ينتمون لجامعة مانشستر البريطانية بفصل بصيلات الشعر من عينات من فروة رأس بشرية واستنبتوها في المختبر.

وبعد ذلك، قام الباحثون بوضع عطر خشب الصندل الصناعي على هذه البصيلات ودرسوا ردود الفعل التي حدثت بعد ذلك.

ووجد الباحثون أن عطر خشب الصندل يطيل فترة نمو الشعر ويساعد في إنباته من جديد من خلال تقليل موت الخلايا الكيراتينية الموجودة في بصيلات الشعر وتحفيز إنتاج عامل النمو الذي يدعى IGF1 – في الطبقة الخارجية لبصيلات الشعر.

المصدر: الشرق الأوسط