عشر دقائق يوميا من التمارين تحسن الذاكرة

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن ممارسة عشر دقائق فقط من النشاط البدني الخفيف تكفي لتعزيز الدماغ وتحسين الذاكرة.

وأجرى الدراسة علماء في جامعة كاليفورنيا، وشملت 36 مشاركا.

ووجد العلماء أن الاتصال بين أجزاء الدماغ المسؤولة عن تكوين الذاكرة والتخزين زاد بعد مدة قصيرة من التمارين الخفيفة، مثل عشر دقائق من المشي البطيء أو اليوغا أو التاي تشي.

ويمكن أن توفر هذه النتائج وسيلة بسيطة وفعالة لإبطاء أو فقدان الذاكرة وفقدان القدرة الإدراكية لدى الأشخاص المسنين أو الذين لديهم مستويات منخفضة من القدرة الجسدية.

المصدر: الجزيرة