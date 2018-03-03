عزالدين: هناك فئة تدخل السياسة لتصنع زعامة وفئة لتصنع أملا

أقام اتحاد بلديات صور والجمعيات الأهلية في مدينة صور، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل مؤسس الاتحاد عبد المحسن الحسيني، إحتفالا حاشدا في مركز باسل الأسد الثقافي في المدينة، في حضور وزيرة التنمية للشؤون الإدارية الدكتورة عناية عز الدين، النواب: علي خريس، عبد المجيد صالح، نواف الموسوي وميشال موسى، ممثل الوزير السابق عبد الرحيم مراد كمال يونس.

وقالت الوزيرة عز الدين فب كلمة لها أننا “نستمر في هذا الطريق الذي يميز بين فئتين، فئة تدخل السياسة لتصنع زعامة وفئة تدخل السياسة لتصنع الحياة والامل. ونحن تلامذة الامام الصدر ابناء حركة امل، تعلمنا في هذه المدرسة ان خدمة الناس تكليف وليس تشريفا، وان رفع المعاناة عنهم هو عين حي على خير العمل، لاجل ذلك كله كان عنوان برنامجنا الانتخابي الجديد “امل”.