عروض ضوئية مذهلة خلال احتفالات العام الجديد حول العالم

بدأت احتفالات استقبال العام الجديد في العالم من نيوزيلندا لتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الاوسط وافريقيا وأوروبا، وتختتم في الأميركيتين وسط عروض ضوئية مذهلة.

ويحتفل اللبنانيون في سهرة رأس السنة في ساحة النجمة وسط بيروت بأجواء مليئة بالفن والرقص والضحك.

وكان الرئيس سعد الحريري فاجأ اللبنانيين خلال اضطلاعه على التحضيرات الجارية، مؤكداً اهتمامه بإعادة الحياة إلى قلب بيروت، آملاً في ان يكون العام المقبل عاما حافلا بالإنجازات.

ولكن كانت بداية الاحتفالات في الجزر الواقعة في جنوب المحيط الهادي ثم في نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة أوكلاند.

أما في استراليا، فاحتشد اكثر من مليون ونصف مليون شخص في ميناء سيدني لحضور عرض اطلقت خلاله الالعاب النارية في سماء المدينة على مدى ربع ساعة، احتفالا بقدوم العام 2018 .

وفي اليابان تجمع الآلاف في طوكيو للاستمتاع بالالعاب النارية التي اطلقت من برج طوكيو الشهير احتفالا بببدء العام الجديد.

ووسط عروض ضوئية مذهلة، احتفلت كوريا الشمالية وعاصمتها بيونغ يانغ في وداع العام 2017، أما هونغ كونغ استقبلت العام 2018 بالموسيقى والاضواء واطلقت الالعاب النارية من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فيكتوريا هاربر.

الى ذلك، انهت دول العالم اجمع استعداداتها لاستقبال العام الفين وثمانية عشر، فيما سيطر الهاجس الأمني على منظمي الاحتفالات خوفا من تهديدات إرهابية قد تنغص فرحة العيد.

ففي مدينة نيويورك الاميركية التي وضعت اللمسات الاخيرة على كرة الكريستال العملاقة لاطلاقها خلال احتفالات منتصف الليل، ورفعت الإجراءات الأمنية إلى أعلى مستوياتها في ساحة التايمز في وقت اعلنت الشرطة انها ستستعين بالكلاب المدربة لتعقب المتفجرة وتعتمد على القناصة وأجهزة كشف المعادن واميرات المراقبة.

كذلك رفعت فرنسا عديد رجال الأمن الذين سيتولون حماية الاحتفالات إلى مئة واربعين ألفاً، وهو رقم غير مسبوق.

اما عند بوابة في العاصمة الالمانية، فشددت الاجراءات الامنية ومنع المحتفلون من حمل الحقائب الكبيرة وزجاجات الكحول، كما خصصت السلطات الألمانية اماكن خاصة للنساء في موقع الاحتفالات ببرلين لحمايتهن من مضايقات المتحرشين، على غرار الاعوام السابقة.

أما في البرازيل، فستعد شاطئ كوباكابانا بريو دي جانيرو لاستقبال عدد قياسي من الأشخاص، قد يصل إلى ثلاثة ملايين للاحتفال برأس السنة. وهناك نشر أكثر من ألف شرطي لتأمين الاحتفالات التي تتضمن عرضا يستمر سبع عشرة دقيقة ويتخلله اطلاق خمسة وعشرين طنا من المفرقعات.