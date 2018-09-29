عثمان يدعو الى ابعاد مؤسسة قوى الامن عن التجاذبات السياسية

ردا على ما يتم تداوله بشأن قضية أحد الضباط الأمنيين، رفض المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الدخول في سجال مع اي جهة حول هذا الموضوع، معتبرا انها قضية داخلية بحتة، تتم معالجتها في إطار السياسة العامة التي تتبعها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بعيدا من اي مهاترات وتصفية حسابات سياسية، ولاسيما وان المديرية نجحت في ابعاد التدخلات السياسية عن عملها، اذ جرت محاسبة عشرات الضباط والعسكريين من مختلف الطوائف من دون تمييز او حتى الالتفات الى هذه الناحية.

وتمنى عثمان على جميع الحريصين على المؤسسة، بان يتركوا معالجة امورها الداخلية لأصحاب القرار فيها عبر الآليات الإجرائية المعتمدة قانونا، مؤكدا ان احدا لن يتمكن من جر المؤسسة الى لعبة تصفية الحسابات السياسية البعيدة كل البعد من رسالة قوى الأمن الداخلي الوطنية الجامعة.