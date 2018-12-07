عثمان للمستقبل : القوى الامنية الى جاهزة لاعادة إحضار وهاب إذا أتتها اي اشارة قضائية

على هامش حفل تدشين مبنى السرية الاقليمية الاولى وافتتاح فصيلتي الرملة البيضاء والروشة النموذجيتين في الاونيسكو، تحدث المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لتلفزيون المستقبل عن مجريات التحقيق في أحداث الجاهلية والخطوات المقبلة.

وخلال الاحتفال الذي شارك فيه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ وعدد من الضباط، شدد اللواء عثمان على ان القوى الامنية تعرف حقوقها جيدا وتتصرف باشراف القضاء المختص.

عن الجانب البريطاني ألقيت كلمات عدة بينها كلمة للسفير رامبلنغ أكد فيها على دعم لبنان في المجال الامني.

كما عرض فيلم وثائقي تضمن شرحا عن أقسام المبنى الجديد.