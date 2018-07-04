عثمان كرم شخصيات ساهمت في تنظيم معرض قوى الامن لمناسبة عيدها ال157

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام عددا من الشخصيات التي ساهمت في تنظيم معرض قوى الامن الداخلي لمناسبة عيدها ال 157 وهم : أدونيس نعمة، كريم بكداش، نقولا عودة، حسام العزي، مروان طراف، توفيق طبال، عبير شاهين، ايلي نجيم، متري سخا، ايلي الغريب، جواد سبيتي، سعيد أبو مرعي والأب جوزف مكرزل ممثلا مركز “فينيكس للدراسات اللبنانية” في جامعة الروح القدس – الكسليك.

وقدم عثمان دروعا تذكارية للمحتفى بهم عربون شكر وتقدير. وجرى التكريم في حضور العميد حسين خشفة والعقيد جوزف مسلم.