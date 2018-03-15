عثمان عرض مع غراتسيانو في روما الأوضاع الأمنية في لبنان ومهام قوى الأمن

عقد في مقر القيادة العسكرية الإيطالية، ضمن لقاءات مؤتمر “روما 2” التي جرت اليوم، اجتماع ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس أركان الدفاع الإيطالي – القائد السابق لقوات الطوارىء الدولية العاملة في لبنان “اليونيفيل” الجنرال كلاوديو غراتسيانو.

وأفاد بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “اللواء عثمان عرض مع الجنرال غراتسيانو الأوضاع الأمنية في لبنان، والمهام الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى عرض حاجاتها على مختلف الأصعدة، وتم البحث في تطوير سبل التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين. كما شكر عثمان الجهود المبذولة التي أدت إلى إنجاح هذا المؤتمر”.

في المقابل، أعرب غراتسيانو عن “تقديره للانجازات الأمنية التي تحققها قوى الأمن الداخلي، وللدور الأمني الكبير الذي تضطلع به هذه المؤسسة”.

وخلال اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.