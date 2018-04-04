عثمان بحث مع رفول الاوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل رئيس بلدية برجا نشأت حمية على رأس وفد من اعضاء البلدية ومخاتير البلدة، في زيارة قدموا خلالها قطعة ارض مساحتها 2000 م2 لإنشاء مبنى لقوى الامن الداخلي، وأشادوا خلالها “بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مؤسسة قوى الأمن”، مثنين على “الجهود المبذولة من قبل عناصرها لترسيخ الأمن والاستقرار في الوطن”. وفي ختام اللقاء، قدم الوفد لعثمان درعا تذكارية عربون وفاء وتقدير.