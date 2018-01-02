عثمان استقبل الخير وفريد هيكل الخازن ووفودا هنأته بالاعياد

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام النائب كاظم الخير على رأس وفد من “صندوق الزكاة” في المنية، في زيارة نوهوا في خلالها “بالجهود التي تبذلها مؤسسة قوى الأمن الداخلي في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام”، مهنئين بحلول العام الجديد.

كذلك استقبل عثمان الوزير والنائب السابق فريد هيكل الخازن، في زيارة هنأه في خلالها بحلول العام الجديد، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.

وكان عثمان استقبل الشيخ ياسين علي حمد جعفر يرافقه رئيس جمعية “بناء الغد” مروان جواد وعبدو جعفر، وقد أثنى الوفد على “جهود قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة الجريمة”، كما عرضوا لأمور مطلبية تهم منطقتي عكار وبعلبك – الهرمل.

ومن زوار عثمان أيضا رئيس “جمعية تجار شارع مار الياس” عدنان فاكهاني يرافقه أعضاء الجمعية، في زيارة قدموا خلالها “التهنئة بالعام الجديد”، كما أعربوا عن دعمهم لمؤسسة قوى الأمن الداخلي وأثنوا على “أداء عناصرها في حفظ الأمن والنظام”، وبخاصة خلال فترة الأعياد.