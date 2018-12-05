عثمان: أن أصحاب الحق باستعمال السلاح لم يستعملوا حقهم في إطلاق النار

أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنه لا يمكن للمواطن أن يتذرّع بجهله للقوانين، مشددًا على أن الحق هو حق، مشيرًا إلى أن أصحاب الحق باستعمال السلاح بالأمس لم يطلقوا النار لأنهم يريدون تجاوز كل المشاكل بالطرق القانونية.

كلام عثمان جاء خلال مؤتمر حول إنجازات “قوى الأمن الداخلي” في اليوم العالمي لحقوق الإنسان شاركت فيه سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

المؤتمر اختتم بجلسة نقاش حول الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مجال ​الدستور​ والقوانين لجهة مناهضة التعذيب.