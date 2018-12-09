عبدالله مغردا: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد

غرّد عضو اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله مسغرباً “أمر وزارة مكافحة الفساد”. واعتبر أنها “فجأة انتفضت ضد نجاحات شركة طيران الشرق الأوسط التي تسعى لتطوير وتعزيز اسطولها استجابة لأرقى المعايير بخلفيات الكل يعرفها والتي تستهدف هذا القطاع العام الناجح، وتتناسى وتغض النظر عن كل الموبقات الأخرى المحمية والصفقات المشبوهة”.

غريب أمر وزارة مكافحة الفساد،فجأة انتفضت ضد نجاحات شركة طيران الشرق الأوسط التي تسعى لتطوير وتعزيز اسطولها،استجابة لأرقى المعايير، بخلفيات الكل يعرفها والتي تستهدف هذا القطاع العام الناجح،وتتناسى وتغض النظر عن كل الموبقات الأخرى المحمية و الصفقات المشبوهة.قولوا بصراحة ماذا تريدون — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 9, 2018