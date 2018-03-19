عباس يتوعد “حماس”: الحركة مسؤولة عن استهداف رئيس الوزراء

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة “حماس” بالهجوم على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة، قبل أسبوع، مؤكدا أن الاعتداء “الإجرامي”، “لن يمر” دون محاسبة.

وشدد عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله الاثنين، أنّ ما حصل “لن يمر ولن نسمح له أن يمر”، موضحا أنّه “قرر اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني”.

وأكد الرئيس الفلسطيني “حرص الحكومة على مصالح الشعب في قطاع غزة، قائلا: “إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع”.

واعتبر عباس أنّه “لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية”، مضيفا أنّ “نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج”.

وأشار عباس الى أنّه “لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج، لكانت نتائجها كارثية على شعبنا، ولأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية”.

وكان انفجار استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة، ما أوقع سبعة جرحى.