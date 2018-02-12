عباس من موسكو: واشنطن لا يمكن ان تكون الوسيط الوحيد لعملية السلام

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام بالشرق الأوسط، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في موسكو بين الرئيسين، أكد بوتين أنه تحدث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفياً بشأن القضية الفلسطينية.

وبعد أسبوعين من الزيارة التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى موسكو، وصل عباس، الاثنين، إلى روسيا للتأكد من دعم بوتين له في مواجهة واشنطن التي اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلن الكرملين أن اللقاء الذي كان مزمعاً حصوله بمنتجع سوتشي تم نقله إلى موسكو.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط.

في المقابل، أعلن نتنياهو، الاثنين، أنه يبحث مع الإدارة الأميركية مشروع قانون سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ونقل متحدث عن نتنياهو قوله لنواب حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه “في ما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية)، بإمكاني أن أقول لكم إنني أتحدث منذ فترة مع الأميركيين حول ذلك”.

لكن القيادة الفلسطينية نددت بالمشروع الإسرائيلي لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكل “سرقة منظمة” بـ”تواطؤ” من الإدارة الأميركية. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، إن التصريحات التي نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مباحثات مع واشنطن بشأن ضم المستوطنات “تشكل آخر إملاء إسرائيلي وتؤكد التواطؤ الأميركي مع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية”.

إلا أن البيت الأبيض نفى التقارير التي تحدثت عن مناقشة ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية.