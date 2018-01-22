أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال لقائه الاثنين وزراء خارجية من التكتل.

وقال المالكي إن عباس سيبلغ الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة “كطريقة للرد” على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف المالكي في مقابلة مع فرانس برس في بروكسل أن عباس سيعيد التأكيد أيضا على “التزامه بعملية السلام” في الشرق الأوسط.