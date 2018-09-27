عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: عاصمتنا ستبقى القدس الشرقية

وسط انسداد كامل لأي أفق سياسي لعملية السلام عقب القرارات والعقوبات الأميركية المتلاحقة للفلسطينييين والتوسع استيطاني إسرائيلي الذي ينهي حل الدولتين، ووفي ضوء التمزق الداخلي الفلسطيني بين فتح وحماس

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ان القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة وقال ان الوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة بالسلام

وتايع عباس ان منظمة التحرير اتخذت قرارا بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية بعدما اقرت قانونا يقود إلى إقامة دولة عنصرية ويلغي حل الدولتين

عباس الرئيس لرميركي الى الغاء القرارات التي اتخذها حول القدس مشددا على ان القدس هي عاصمة فلسطين

سبق كلمة عباس اعلن الرئيس الاميركي ، دونالد ترمب تأييده لحل الدولتين وأن خطة السلام لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والتي سيتم الكشف عنها في غضون 3 أو 4 أشهر ستكون “متوازنة للغاية” بين طرفي النزاع. ترمب اكد أن الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية ستريان النور. حتى وإن كان ذلك صعباً بعض الشيء

من جهته شدد العاهل الاردني عبد الله الثاني شدد على أنه لا يمكن المضي قُدمًا بعملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من دون دور للأمريكيين أشار العاهل الأردني إلى أن الرئيس الأمريكي التزم بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وسط هذه الاجواء عقدت دولة فلسطين، اجتماعا تشاورياً في نيويورك ، حول سبل وآليات حماية حل الدولتين، وفي الدفاع عن مكانة النظام والقانون الدولي.

حضر الاجتماع أكثر من أربعين دولة، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية، والمبعوثين الخاصين لعملية السلام.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، تحدث عن العقبات امام عملية السلام، والمتمثلة بالنظام الاستعماري الإسرائيلي والاحتلال والاستيطان.

والتطورات الاقليمية والوضع في غزة كانت مدار بحث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الاسرائيلي وفي رد على تصريحات ترامب قال انه غير مهتم باقمة الدولة الفلسطينية وما يهمه هو ما يسمى الدولة اليهودية