وأشار عالم الفضاء سيلفانو كولومبانو، إلى أنه ربما “لم ننتبه لزيارة الكائنات الفضائية للأرض أبدا”.

وأشار كولومبانو إلى أنه لا يمكن تفسير أو إنكار كل مشاهدات الأطباق الطائرة التي رصدها البعض، مضيفا أن على العلماء أن يكونوا أكثر انفتاحا بشأن فكرة وجود زوار من الفضاء الخارجي للأرض، وفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية.

وقال في دراسة حديثة نشرت بمجلة (سيتي): “إن الغرباء قد يكونوا مختلفين عما نتوقع، وربما يتمتعون بالقدرة على التنقل مسافات هائلة، لأننا باختصار لا نستطيع تخيلهم أو تصور مقدار تطورهم التكنولوجي”.

وشدد على أنه يريد إيضاح حقيقة أن “الذكاء الذي نتوقع أن نجده، أو ذلك الذي يريدنا أن نجده، قد لا يكون مثلنا على الإطلاق”.

وأضاف: “كما أن عمرنا ربما يختلف عن عمر تلك المخلوقات التي يمكنها أن تتعامل مع مهمات خارجية متعددة الأجيال، أو أن حجمها قد يكون صغيرا جدا لكنه بمنتهى الذكاء والتفوق”.

وتابع: “إذا تبنينا مجموعة جديدة من الافتراضات بشأن طبيعة أشكال الذكاء والتكنولوجيا المتطورة فربما نجد أن بعض تلك الظواهر غير المفسرة والمجهولة قد تتفق مع فرضيات بعينها، ونستطيع عندئذ البدء بالتحقيق الجاد بشأنها”.

ودعا إلى أهمية “التمتع بالمرونة في الفرضيات”، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى “أننا نفترض أن الحياة تنبثق من ظروف شبيهة بظروف نشأة الحياة على كوكب الأرض بالضرورة”.

ويعتبر كولومبانو من المدافعين عن فكرة “البحث الجاد والدؤوب” عن أشكال حياة في الفضاء قد تكون مختلفة عن حياتنا، ويطالب العلماء بعدم استبعاد مؤشرات على وجود مثل هذه الحياة الفضائية مهما كانت صغيرة.

(سكاي نيوز عربية)