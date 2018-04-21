وقام عبد الرحيم عمر، الذي يبلغ من العمر 21 عاما بحلق رأس الطفل بماكينة حلاقة بعد أن كان يلعب بشفرات الحلاقة التي ادعى أنها خطيرة.

وهمّ الصبي بعد ذلك بكنس شعره من الأرض بينما كان الآخرون يراقبون ويضحكون عليه، بحسب شهادات الاستماع في محكمة لوتون كروان.

وشعر الطفل بالإهانة لدرجة أنه اتصل برقم 999 من أجل استدعاء الشرطة.

واعترف الحلاق الذي يسكن في مقاطعة بيدفوردشير وسط إنجلترا بتهمة إيقاع الضرر الجسدي الفعلي على الطفل.

وأشار القاضي ريتشارد فوستر إلى أن العقوبة كانت “أكثر ما يبعث على الاشمئزاز من الإذلال” ولم يكن هناك “عذر لما فعلته”.

وأكد المحامي أليكس رادلي، الذي يمثل الصبي أمام المحكمة، إن الطفل تعرض “لأذى نفسي وجسدي”.

وأضاف “كان الشاب فخورا بحلق شعره وشعر أنه قام بفعل مهم بالنسبة له”.

وقال محامي الحلاق أهتيك رجا إن موكله أدرك أنه ارتكب خطأ فادحا، وأقر بذنبه على الفور وهو يشعر بالندم على أفعاله.

وأضاف “إنه يعلم أنه لا يوجد عذر وهو يعرف أن ما فعله خطأ جوهري. كانت هذا التصرف لمرة واحدة”.