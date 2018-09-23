عاصمة الشمال طرابلس تحتفل بالعيد الوطني السعودي

احتفلت عاصمة الشمال طرابلس بالعيد الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية.

في استقبال اقامه القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد البخاري، في معرض رشيد كرامي الدولي- طرابلس.

البخاري الذي اشار الى ان الاحتفال في طرابلس نظرًا إلى ما ترمز إليه عاصمة الشمال بالنسبة إلى المملكة السعودية، اكد ان المملكة كانت وما زالت من الداعميتن للدولة ومؤسساتها للحفاظ على كل العيش المشترك لافتا الى ان قوة لبنان وصموده ينبعان من الداخل فقط.

وتخلل الاحتفال كلمات شكر لمملكة الخير على كل الجهود التي تبذلها من اجل رفع شأن المدينة.

وفي ختام الحفل التقط البخاري الصور التذكارية مع الحضور كما قطع قالب حلوى للمناسبة.