عاصفة رياح إجتاحت البقاع الشمالي وقرى الهرمل تسببت بأضرار فادحة

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” جمال الساحلي، ان منطقة البقاع الشمالي وقرى الهرمل، شهدت ليل امس عاصفة ورياحا شديدة، أدت إلى اضرار فادحة في اللوزيات والى اقتلاع عشرات الاشجار وأعمدة الانارة واعطال في الكهرباء، كما ادت الى أضرار في الخيم الزراعية، وفي خيم النازحين في محيط الهرمل ومشاريع القاع.

واشرف نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل ليلا على فتح الطريق، وفي الصباح عملت فرقا من بلدية الهرمل على رفع أعمدة انارة قطعت طريق الهرمل القاع.

وتعمل فرق إدارة الكوارث التابعة للصليب الأحمر على تقديم المساعدة اللازمة للعديد من خيم النازحين في مشاريع القاع والهرمل.