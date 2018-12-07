عاصفة تلجية في لبنان هي الاولى لهذا العام

موسم الثلج ومشهد الجبال المكللة بالابيض أتى بعد المنخفض الجوي الذي حل فوق لبنان فتساقطت الثلوج ليل الجمعة على الجبال على ارتفاع 1700 مترا وما فوق ويتوقع ان العاصفة الثلجية لساعات .

ففي كفرذبيان غطت قشرة من الثلج الجبال بسماكة خمسة سنتمترات تقريبا لكن الطرقات بقيت سالكة لجميع السيارات فيما كانت الامطار تتساقط بغزارة على الساحل والمنطق الداخلية

هذه العاصفة الاولى تعتبر خفيفة لكنها من الطبيعي انها تحضر لعواصف اخرى جديدة اما بالنسبة لموسم التزلج فهو بحاجة لاسبوعين او اكثر حسب التقديرات ليتم بعدها افتتاح حلبات التزلج.