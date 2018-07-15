عارضة الأزياء كيت أبتون حامل في طفلها الأول

كشفت عارضة الأزياء والممثلة كيت أبتون عبر تطبيق إنستغرام يوم السبت عن أنها حامل في طفلها الأول.

ونشرت أبتون صورة لها على إنستغرام وهي تقف في شرفة مرتدية قميصاً أبيضاً ورداء أحمر مصحوبة بوسم كتبت فيه “حامل في ميامي”.

وأضاف زوجها نجم البيسبول جاستين فيرلاندر تعليقاً قال فيه “ستكونين أروع أم. لا أطيق انتظار البدء في هذه الرحلة معك”.

وتزوج الاثنان العام الماضي بعد وقت قصير من فوز فريق هيوستن أستروس الذي يلعب فيرلاندر في صفوفه ببطولة العالم، ولم يسبق لهما أن أنجبا.

المصدر: رويترز