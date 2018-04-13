عادات يومية بسيطة لها فائدة كبيرة على صحتك النفسية!!

الكثير من الناس يقضون كل حياتهم يحاولون فك أسرار الوصول إلى السعادة الحقيقية. ومع ذلك فقد يكون المفتاح لحياة بهيجة أمامك مباشرة.

فإذا وجدت أن مزاجك النفسي غالبا ما يتعكر عند مقارنة نفسك بالآخرين، فعليك بهذه العادات اليومية البسيطة التي يمكن أن يكون لها فائدة كبيرة لصحتك النفسية.

– الاستماع إلى الموسيقى المتفائلة لأنها لها علاقة إيجابية متبادلة بتحسين حالة الشخص الذهنية.

– المشي السعيد. صدق أو لا تصدق.. المشي كما لو كنت سعيدا، حتى وإن لم تكن كذلك، يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. فتقليد مشية الشخص السعيد يمكن أن تجعلك تشعر كأنك تحلق عاليا، كما أثبتت بعض الدراسات السابقة. لذا عندما تبدأ هذه التجربة في المرة القادمة ادفع كتفيك للخلف وارفع ذقنك وانفخ صدرك إلى الخارج، وسترى أن هذا الأسلوب يمكن أن يحدث فرقا.

– ابتسم. قد يبدو الأمر غير مستساغ نوعا ما، لكن إجبار نفسك على الابتسام يمكن أن يكون له تأثير مفيد على مزاجك، حيث إنه يمكن أن يساعد في خفض معدل ضربات القلب خلال الأنشطة المجهدة.

– اختر ألوانك بحكمة. من المعروف أن بعض الألوان لها تأثيرات متفاوتة على مزاج الشخص. ففي حين أن اللون الأسود قد يؤثر على مشاعر الحزن، والأحمر قد يثير حالة عاطفية غاضبة، فقد وجد أن الأخضر يبعث على الهدوء والسعادة والارتياح.

– جاذبية الروائح. لا تقلل أبدا من قوة حواسك. فإن الاختيار الواعي للعطور التي تريد أن تحيط نفسك بها يمكن أن يكون لها تأثير مذهل على مستويات مزاجك، حيث إنها تقلل التوتر وتجعلك أكثر استرخاء بدنيا وذهنيا.

– الرياضة. فهي تجعلك تشعر بسعادة أكبر حيث يطلق جسمك هرمونات الإندروفين التي تحفز المشاعر الإيجابية في البدن. ولا يحتاج الأمر بذل جهد رياضي كبير، فمجرد عشر دقائق أسبوعيا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في مزاجك.

– الرضا عن النفس. فممارسة القليل من عادات قبول الذات الصغيرة يوميا يمكن أن تفيدك على المدى القصير أيضا.

المصدر: إندبندنت