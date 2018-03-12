وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد بحريق منزلها في النبطية

قضت عائلة فلسطينية مؤلفة من ٥افراد بالكامل فجر اليوم في مدينة النبطية جراء حريق اندلاع في منزلهم سببه احتكاك كهربائي وفي التفاصيل ان ماسا كهربائيا تسبب باندلاع حريق في منزل الفلسطيني ابراهيم الدوالي الكائن في حي الامام المهدي في النبطية قرابة الثانية فجرا مما ادى الى وفاة العائلة كاملة المؤلفة من الاب ابراهيم وزوجته مريم الحاج وبناته الثلاثة ياسمين ١٦عاما وصابرين ٨اعوام والرضيعة نادين ٨اشهر اختناقا نتيجة الحريق الذي اندلع واتى على كل محتويات المنزل بمن فيهم العائلة.

وقد عملت عناصر من الدفاع المدني على اخماد الحريق وسحب الجثث التي تم نقلها الى مستشفيي نبيه بري الحكومي.