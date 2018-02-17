عائلة اللبناني محمد بشير الذي قتل وزوجته في اسطنبول توضح ملابسات الجريمة

عائلة اللبناني المحمد بشير توضح ظروف مقتل ابنها وزوجته السورية نسرين كريدي، في تركيا، ووزارة الخارجية والمغتربين تتابع مع السلطات التركية التحقيقات ليتم بعدها نقل الجثامين الى لبنان.

غاب محمد بشير ابن بيت ليف الجنوبية، وزوجته السورية الحامل نسرين عن السمع اياماً.

لم تعرف العائلة القلقة في لبنان عنهما عنهم شيئا، ليتفاجئ شقيق محمد، القاطن إلى جانب محمد في تركيا، بخبر مقتلهما خنقاً والعثور على الجثتين قرب سكة حديد في ضاحيةdelikkaya في اسطنبول.

الخبر وقع كالصاعقة على العائلة التي لا تزال بانتظار انتهاء التحقيقات.

وأعنلت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، متابعتها عبر بعثتها في اسطنبول موضوع صدور تقريري الشرطة والطبيب الشرعي، ليتم بعدها نقل الجثامين الى لبنان.

تقرير: غيدا جبيلي