“طيران الشرق الأوسط”: نستغرب إقحام وزير الدولة لمكافحة الفساد نفسه في إدارة أعمال الشركة

إطّلعت شركة طيران الشرق الأوسط من خلال وسائل الإعلام على بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد يتعلق بالطلب من مجلس إدارتها الكشف عن مضمون عقد شراء عدد من الطائرات والمحركات النفّاثة مع طلب أن لا تكون عملية الشراء محصورة بشخصٍ واحدٍ بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا الأشغال العامة والنقل والمالية بغية إتخاذ القرار الصحيح في فترة ضيق وإنكماش تمر بها المالية اللبنانية عامةً.

جوابًا على هذا الطل، أصدرت الشركة بيانا جاء فيه:

“نذكّر معالي الوزير أن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية تعمل وفقًا لأحكام قانون التجارة، يديرها مجلس إدارة وتخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركات عالمية كما تخضع أعمالها للمراقبة والمصادقة من قبل المساهمين.

نستغرب إقحام معالي وزير الدولة نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون. إضافةً إلى ذلك، نطلب منه عدم محاولة إقحام وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية في هذه الحملة الممنهجة ضد الشركة علمًا أن كلا الوزارتين تعرف مدى صلاحياتها تمامًا وهي أساسًا لا ترغب في التدخل في أعمال الشركة بطريقة مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار، نحن نتساءل يا معالي الوزير، ما علاقة ”فترة ضيق وانكماش تمرّ بها المالية اللبنانية عامّةً“ في شراء الطائرات من قبل شركة مساهمة لبنانية.

إن سياسة الشركة تقضي بإبقاء أسطولها واحدًا من أحدث الأساطيل في العالم بغية تمكينها من المنافسة وإستقطاب الزبائن وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم. إن الطائرات الجديدة التي سيتم إستلامها إبتداءً من العام ٢٠٢١هي من طراز Airbus A330-900Neo ومجهزة بمحركات Rolls-RoyceTrent 7000 وستحل محل الطائرات القديمة من طراز Airbus A330-200 كان قد تم شراؤها في العامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ أي عند بلوغ عمر الطائرات القديمة إثني عشر عامًا. اتّخذ قرار الشراء نتيجة إطلاق مناقصة عالمية في أيّار من العام ٢٠١٦ إشتركت فيها شركتا Boeing وAirbus إضافةً إلى مصنّعي المحركات شركتي General Electric وRolls-Royce وتلاها مفاوضات حثيثة مع الشركات المذكورة لتحسين شروطها المالية والفنية مع تعهّدها بإتمام تلك العملية مع الشركة مباشرةً وبدون أي وسيط. بنتيجة تلك المفاوضات والدراسات وبعد الحصول على العروض النهائية المالية والفنية من قبل الشركات المذكورة تمّ ترسية العرض على شركة Airbus لشراء أربع طائرات من طراز A330-900Neo مزوّدة بمحركات Rolls-RoyceTrent 7000 وأخذ خيارات لشراء طائرتين إضافيّتين.

إن رئيس الشركة سيتوجّه بالفعل إلى لندن في الأسبوع المقبل لانهاء عقد تزويد هذه الطائرات الحديثة بمحرّكات Rolls-Royce وصيانتها. ومن محاسن الصدف أن رئيس الشركة قد كلّف عضو مجلس الإدارة المحامي ميشال تويني “شقيق معالي الوزير” التفاوض مع شركة Rolls-Royce على شروط العقد على رأس لجنة من الفنّيّين والخبراء في الشركة وقد تمّ هذا التفاوض بإشراف رئيس الشركة وجرى إعداده وفقًا للأصول.

إن الشركة ستستمر في تحديث أسطولها وإضافةً إلى تلك الطائرات ، نُعلم ركّابنا بأنّ الــMEA ستستلم أيضًا إحدى عشر طائرة من طراز Airbus A321 Neo مزودة بمحركات Pratt & Whitneyفي العامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ليبقى أسطول الشركة واحدًا من أحدث أساطيل العالم ولتبقى خدمتنا وطائراتنا من أفضل الخدمات والطائرات لكي نكون قادرين على المنافسة والنموّ والإستمرار وتحقيق الأرباح”.