طليق نيللي كريم يضعها في موقف محرج جداً بسبب ابنتيهما

وضع خبير التغذية العلاجية هاني أبو النجا طليقته الفنانة نيللي كريم في موقف محرج، بعدما أشار بطريقة غير مباشرة إلى إهمالها لشؤون ابنتيها سيليا وكندة، مؤكداً أنه هو من يهتم بشؤونهما المدرسية، وأنه الرجل الوحيد المتواجد على غروب أولياء الأمور في “الواتساب”، بينما بقية الأعضاء من الأمهات.

هاني الذي يخوض حرباً غير مباشرة مع الفنانة نيللي كريم بسبب تصريحاتها بحقه بعد الطلاق، وتلميحها بأنه سبب هيمنة النكد على أعمالها الفنية، وإشارتها من بعيد إلى أن الخيانة كانت السبب في انفصالهما، يفضّل دوماً أن يكتب منشورات تحرجها عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، وآخرها مساء أمس بعدما قال: يعني مَش كفاية أني الراجل الوحيد اللي علي جروب الأمهات بتاع المدرسة كمان خروجة امهات بالعيال ….. إحراج بس.

اللافت أن أغلب التعليقات تخطت فخ التلميح لنيللي كريم، وتوقفت امام ضرورة الشعور بالسعادة لأنه يرافق بناته في كل مكان حتى ولو كان الرجل الوحيد وبقية الرفاق من الأمهات، وأكدوا أن ما يفعله الآن سيثمر في المستقبل حباً كبيراً في قلب ابنتيه.

يذكر أن نيللي كريم أعلنت انفصالها عن خبير التغذية هاني أبو النجا في العام 2015 ، وقالت وقتها “انا امرأة حرة”، ورد عليها ببيان أكد فيه أنه لا يفكر في الارتباط مجدداً، وقال: أما عن سؤال البعض بدم خفيف عن جملة قالتها أم الأولاد (أنا حرة).. فالوضع بالنسبة لي مختلف فأنا في حالة عشق وارتباط ببناتي سيليا وكندة… وأشكر عروض الارتباط لأَنِّي عاشق لبناتي.

المصدر: سيدتي