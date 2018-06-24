طلال المرعبي: من يستعجل تاليف الحكومة عليه ان يسهل تشكيلها

اكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي انه “في الوقت الذي نسمع بدعوات لاستعجال رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة نرى الشروط والطلبات فانا مع ان ياخذ رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري كامل وقته لانه يتمتع بمروحة كبيرة من الصلاحيات وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية”.

وقال خلال استقبالاته في دارته في عيون الغزلان عكار حيث التقى فاعليات سياسية، بلدية، اختيارية وهيئات اجتماعية: “نريد حكومة توحي بالثقة لجميع اللبنانين وتواجه الفساد والمفسدين، وليس ان تاتي بوزراء يحولون وزاراتهم الى دكاكاين لتسديد فواتير سياسية”، ولفت الى “ان الاوضاع الاقتصادية والمالية صعبة ومتردية، فلذا المطلوب حكومة قوية قادرة لا تتحكم فيها المزاجيات وتعمل على مقاربة كل الملفات واهمها الاوضاع الاقتصادية والمالية”، وتوجه المرعبي الى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان و”الذي ضاعف من ازماته الاعداد الضخمة من النازحين”.

وقال: “على الحكومة العتيدة ان تضع ملف النازحين في طليعة الاهتمامات بغية برمجة عودتهم الى بلدهم”.