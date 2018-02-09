طقس صيفي يسيطر على لبنان.. درجات الحرارة غير اعتيادية

الطقس الدافىء حل في شباط، فأخذ البحر مداه ليستقطب الرواد في غير المواعيد المعتادة.

الذروة يوم الأحد، اذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الى أكثر من 27 درجة على الساحل واكثر من 25 في الداخل مع هواء ناشف ومغبر.

غياب الأمطار والثلوج لفترات طويلة خلال فصل الشتاء، أمر غير مستحب للطبيعة، لكن يبدو ان هذا العام قد ساهم بتراجع نسبة الامراض.

الأطباء ينصحون بأمور عدة للوقاية من الامراض التي قد تنتشر خلال الساعات والايام المقبلة مع تبدل حال الطقس.

ويبقى الأمل لمحبي الثلج والتزلج، أن تتم المحافظة على الكمية القليلة التي تساقطت خلال الأسابيع الماضية كي يمارسوا هوايتهم.

تقرير: ربيع شنطف