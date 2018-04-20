طفل مصاب بالتوحد يبني نموذج التايتانيك

عرض نموذج من مكعبات الليغو لسفينة التايتانيك، في معرض تايتانيك بولاية تينيسي الأميركية، شيده صبي من آيسلاندا مصاب بمرض التوحد.

وبلغ طول النموذج، الذي سيظل معروضا حتى عام 2020، ثمانية أمتار وهو مصنوع من 65 ألف مكعب ليغو.

وبدأ برينغار كارل بيرغسون بناء النموذج عندما كان في العاشرة من عمره واستغرق 11 شهرا للانتهاء منه.

وأوضح ابن الـ15 عاما من أنّ المشروع ساعده للخروج مما يسميه “ضباب التوحد”. ويقول إن التوحد يمكن أن “يكون مخيفا الى حد ما” ولكن هناك سبل “تجعل الشخص أكثر فائدة”.