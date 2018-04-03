طفلة تصاب بالسرطان وأعراض المرض تظهر على توأمها

ظهرت على الطفلة ميغان ووكر (11 عاما) أعراض صحية تشير إلى اصابتها بالسرطان إلا أنه تبين بعد الفحوصات انها على ما يرام، ولكن المفاجأة كانت عند اكتشاف أن توأمها المتطابق صوفي هي المصابة بهذا المرض على الرغم من انها كانت تبدو بصحة جيدة.

وفي التفاصيل هذه الحالة الغريبة، بدأ وزن ميغان بالانخفاض وأصبحت شاحبة ومنهكة ودائمة الغثيان، في حين بدت صوفي على ما يرام، وهو ما جعل والداها يشعران بالقلق.

وعقب الخضوع للفحوصات، لم يجد الأطباء أي مرض تعاني منه ميغان، وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

ولكن الوالدين اكتشفا في ما بعد أن صوفي كانت مصابة بالسرطان، إلا أن أعراض المرض ظهرت على ميغان، وجاء ذلك عندما بدأت حالة صوفي تسوء أيضا وانخفض وزن التوأم من 40 كلغ إلى 35 كلغ.

وتم العثور على “ورم ويلمز” في كلية صوفي، وهو الورم الكلوي الخبيث الأكثر شيوعا لدى الأطفال، وفي حين كانت ميغان تواجه أعراض المرض، كان الورم في كلية صوفي قد نما إلى حجم كبير. ولكن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفسير علمي واضح لظهور أعراض مرض ما على أحد التوائم فيما يكون الطرف الثاني هو المصاب به فعليا.

وقد تمت إزالة الورم السرطاني إلى جانب الكلية اليسرى لصوفي، خلال عملية جراحية استغرقت سبع ساعات، وبدأت الطفلة في تلقي العلاج الكيميائي الذي من المقرر أن يستمر، إلى حزيران المقبل.

ويؤكد الأطباء أن الفتاة ستتعافى تماما خاصة وأن فرص الشفاء من هذا النوع من السرطانات لدى الأطفال تبلغ 85%.