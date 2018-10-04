طعام وشراب مجانا في براد أمام مسجد الداعوق في بلس

من يمر من أمام مسجد الداعوق في شارع بلس، يتفاجأ بهذا البراد الذي يحتوي طعاما وشرابا وقد كتب عليه: عندك؟ أعط.. عايز؟ خود.. في اشارة الى امكانية وضع المأكولات والمشروبات فيه من قبل الخيرين كي يتمكن المحتاجون والمارة من أخذ ما وضع.

صاحبة فكرة هذا المشروع الانساني هي الدكتورة الغذائية لين كريدية وهي من رواد المسجد الذي بني بالتزامن مع بناء الجامعة الاميركية منذ حوالي مئة وثلاثين عاما والذي يختزن الكثير من الخير في رمضان وفي غيره حتى ان فيه خدمة واي فاي للطلاب.

هذه المبادرة تأتي بعد مبادرة مماثلة بدأت منذ أشهر ولا تزال قائمة، تتعلق بوضع الملابس للمحتاجين.

ويبقى الامل ان تتعمم الفكرة على جميع المساجد في مختلف المناطق.